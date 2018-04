Objekte vom 28. Juli 2017

Das wunderbare Konvolut besteht hauptsächlich aus Glückwunschkarten und Andenkenkarten mit Umschlägen in unterschiedlichsten Ausführungen und Größen. Die aufklappbaren Karten mit einer Vielzahl von Darstellungen wurden auf Luxuspapier gestanzt und geprägt, sowie chromolithographiert. Bei der Chromolithographie handelt es sich um einen Farbsteindruck, bzw. um einen lithographischen Vielfarbendruck, der seinen Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte und mit Einführung der Schnelldruckpresse besonders in den Jahren 1871 bis circa 1910.



Das Konvolut dürfte aus der Zeit zwischen 1880 bis 1920 stammen. Eine Karte zeigt zum Beispiel ein Hochzeitspaar mit einer Braut im weißen Brautkleid, was erst ab 1920 in Mode kam.



Diese wunderschönen, seltenen und alten Glückwunschkarten dürften bei Nostalgieliebhabern richtig gut ankommen und auch deswegen sehr gut verkäuflich sein.



Bildquelle: ZDF