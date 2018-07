Objekte vom 28. Juni 2018

Das äußerst attraktiv wirkende Schmuckstück ist verstellbar und kann in variablen Längen auch doppelsträngig am Hals getragen werden. Die am Ende verarbeiteten und stilisierten Quasten sind im Verlauf mit 3-Punkt bis 1-Punkt-Diamanten besetzt. Die Quasten bestehen aus Weißgold, die Stränge aus gepunztem 750er Gelbgold. Bei dem Muster handelt es sich um ein seitlich hochkant gedrücktes Panzermuster, was ein sogenanntes Rippenmuster ergibt. Durch einen Klippverschluss können die Stränge in unterschiedlichsten Abständen miteinander fest verbunden werden. Das Motiv in Form einer Seilschlinge oder eines Lassos wird im amerikanischen Verkauf auch Lariat-Collier genannt, wobei amerikanischer Cocktail-Schmuck in Deutschland in den ausgehenden 40er bis 50er Jahren wiederbelebt wurde.



Das sehr apart gestaltete Lariat-Collier mit einem ganz ordentlichen Materialwert ist immer noch ein gut zu tragendes und dekoratives Schmuckstück.