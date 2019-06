Objekte vom 28. Juni 2019

Bei der Porzellanvase von Meissen handelt es sich eigentlich um eine Schlangenhenkelvase, bei der die beiden Henkel in Form von Schlagen gestaltet sind. Dieses sehr berühmte Modell wurde im 19. Jahrhundert von Ernst August Leuteritz (1818 - 1893) entworfen, einem bekannten Modelleur der Porzellanmanufaktur Meissen, der neben Figuren auch Vasen und Tafelaufsätze modelliert hat. Die mitgebrachte Vase ist allerdings nicht so alt, was deutlich an den blauen Schwertermarken zu erkennen ist, die in dieser Art erst nach dem 2. Weltkrieg eingeführt wurden. Dieses in großen Stückzahlen gefertigte Vasenmodell, das aus den 1960er bis 1970er Jahren stammen dürfte, ist ferner mit einer blauen Malermarke, der Modellnummer und der produzierten Stückzahl versehen. Interessanterweise ist die Vase nicht nur mit den üblichen Blumen bemalt, sondern überwiegend mit Früchten, hier Orangen, Brombeeren und Trauben. Die beliebte, handbemalte und in Unterglasur gebrannte Vase wird bis heute produziert. Die perfekt erhaltene Porzellanvase von Meissen in bester Qualität ist zwar keine Rarität, aber nach wie vor ein prächtiges Dekorationsobjekt, das immer noch gut gefällt und gekauft wird.