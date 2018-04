Objekte vom 28. März 2018

Der Alpine-Express, Marke "Technofix", mit Originalverpackung und Original-Schlüssel stammt von der Spielzeugfirma Gebrüder Einfalt, die ihre Firma im Jahr 1922 in Nürnberg gegründet haben. Ab 1926 wurden in dem sehr innovativen Unternehmen auch Blechspielzeuge produziert. Die beiden Züge werden per Federaufzug aufgezogen und können dann zusammen auf der verzahnten Bahn ihre Runden drehen.



Der farblich lithographierte Express aus Weißblech hat einige aufgesetzte Einzelteile und kann zur Aufbewahrung zusammengeklappt werden. Der in den 60er Jahren in großen Stückzahlen und unterschiedlichsten Varianten produzierte Alpine-Express von Technofix mit Originalverpackung befindet sich in einem nahezu unbespielten und guten Erhaltungszustand und ist funktionstüchtig.



Bildquelle: ZDF