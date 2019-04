Objekte vom 28. März 2019

Diese Figur aus Porzellan, entstanden in den 70er bis 80er Jahren, zeigt eine, in naturalistischer Manier gestaltete Geisha mit Fächer auf einer ovalen Plinthe. Sie ist Unterglasur polychrom bemalt und Gold staffiert. Die Porzellanfigur kommt aus dem Hause Herend, die als älteste und größte Manufaktur in Ungarn gilt und heute zu den wichtigsten in ganz Europa zählt. Die Bodenmarke wird seit 1965 bis heute verwendet. Am Unterboden zeigt sich zusätzlich die Modelnummer „5660“. Bei Herend selbst wird die Geisha in 2 farbigen Varianten (schwarzer und weißer Kimono) heute noch verkauft.