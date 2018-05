Objekte vom 28. November 2017

Bei der Kanne handelt es sich um einen Schenkkrug, der aus der berühmten Steinzeugmanufaktur Villeroy & Boch in Mettlach stammt. Die Firma hatte ein ausgeklügeltes Punktesystem und markierte in der Zeitspanne von 1880 bis 1910 konsequent alle Waren. Auch hier sind auf dem Boden deutliche Marken zu sehen, so die blaue Merkurmarke mit dem Schriftzeichen "VILLEROY & BOCH - METTLACH", sowie drei kleine Zacken mit Punkten auf der rechten Seite, die auf das Herstellungsjahr 1893 hinweisen. Weiterhin sichbar ist die Modellnummer "6.", sowie die Nummer "I" die für den Inhalt von 3,1 Litern steht und die "32.", ein Kontrollstempel des Meisters, was 1. Wahl bedeutet.



Die aus grauem Steinzeug gefertigte Kanne ist mit einer Reliefauflage überzogen, die einmal Brunhilde mit Schwert und Schild zeigt, dann Noah, wie er den Weinstock pflanzt und den Harfe spielenden König David. Neben einem sehr schön gestalteten Zinndeckel mit einer eingearbeiteten Keramik ist der Krug mit dekorativem plastischem Weinlaubdekor verziert.



Der antike Schenkkrug aus dem Jahr 1893 von Villeroy & Boch befindet sich in einem sehr guten Zustand und zeugt von bester Qualität, wurde aber in hohen Stückzahlen produziert.



Bildquelle: ZDF