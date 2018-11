Objekte vom 28. November 2018

Die Bronze-Skulptur ist auf dem Schildchen mit dem Titel "Porteur d'Eau Tunesien" versehen, was übersetzt "Tunesischer Wasserträger" heißt. Das sehr schön ausgearbeitete Gesicht zeigt einen stolz wirkenden Wasserträger, wobei die Figur nicht bemalt, sondern polychrom patiniert ist. Trotz kleinerer Abreibungen befindet sie sich in einem hervorragendem Erhaltungszustand. Die Signatur "J. D. Debut" verweist auf den Künstler Jean Didier Début (1824-1893), der an der École des Beaux Arts in Paris studiert hat. Diese Bronze ist aber keine Seltenheit, sondern wurde sehr häufig in verschiedenen Größen hergestellt. Die Herstellungszeit hier dürfte auf circa Ende des 19. Jahrhundert bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts datiert werden.



Diese sehr schön gefertigte und antike Bronzefigur "Tunesischer Wasserträger" befindet sich in einem Top-Zustand, was sie zu einem gefragten Kunstgegenstand machen dürfte.