Objekte vom 28. Oktober 2017 (Wdh. vom 09.09.2016)

Das Döschen wurde in einem Antiquitätenladen in Portugal gekauft. Alter und Herkunft geht aus der Punze mit Pferdekopf-Symbol am Rand der Dose hervor: Die Dose kommt aus Österreich, genauer gesagt aus Wien, und ist ist mit 585er Gold gestempelt. Da die Punze mit diesem Symbol erst nach 1925 benutzt wurde, ist die Puderdose ungefähr in diese Zeit zu datieren.



Der Oberdeckel ist fein geprägt und nachziseliert, der untere Teil ist maschinell graviert (guillochiert). Die Miniatur auf dem Deckel ist eine Emaillemalerei. Das Diadem besteht aus kleinen Rosendiamanten und nicht, wie auch zu finden, nur aus Strass-Steinen.

Bildquelle: ZDF