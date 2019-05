Objekte vom 29. April 2019

Dieses interessante Grammophon-Modell stammt laut Vermerk von der englischen Firma "The Gramophon Company Ltd", die im Auftrag des Deutsch-Amerikaners Emil (Emile) Berliner 1898 in Hayes gegründet wurde. Emil Berliner war übrigens auch der Erfinder des Grammophons und ließ den Namen "Grammophon" im Jahr 1887 gesetztlich schützen. Viele dieser Grammophone wurden in Indien hergestellt und vertrieben, wofür auch dieses Gehäuse spricht, das zwar wie Mahagoni aussieht, aber aus Teakholz gefertigt ist, sowie der zusätzliche Tragegriff für den Transport, das nur das Modell 113 A aus Indien hatte. Obwohl die aktuelle Nadel ersetzt werden müsste, ist das Grammophon technisch gut erhalten und funktionstüchtig. Optisch ist das Grammophon in keinem so guten Zustand, so wurde der Kasten mehrmals übermalt und er weist etliche Macken, Gebrauchsspuren und Beschädigungen auf. Das zwischen 1925 bis circa 1945 gebaute und aus Indien stammende Grammophon dürfte bei Musikfreunden und Nostalgikern auf Interesse stoßen.