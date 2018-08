Objekte vom 29. August 2018

Die Ausführung der Tanzfigur "Zwerg mit Kind" stammt von der Firma Schuco, die solche Tanzfiguren in unterschiedlichsten Ausführungen gefertigt hat. Aufgezogen tanzt der Zwerg mit dem Kind im Arm im Kreis, wobei er das Kind auch hoch- und runterhebt.



Das Grundgestell der funktionstüchtigen Tanzfigur besteht aus Blech, der Kopf ist allerdings noch mit Stoff gefüllt und mit Mohair überzogen. Die Kleidung ist bis auf die Leinenschürze aus Filz gefertigt. Am Fuß befindet sich neben dem Schuco-Zeichen noch die Angabe "Made in Germany" und "Schucopatent", was für eine Herstellungszeit von 1930 bis Anfang der 1940er Jahre spricht. Sehr schön ist der noch original vorhandene Schlüssel. Die kleine Tanzfigur "Zwerg mit Kind" läuft noch tadellos und befindet sich in einem guten Erhaltungszustand.