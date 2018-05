Objekte vom 29. Dezember 2017

Das Schild mit dem Aufdruck "Cosmos-Seife - Die beste Feinseife für zarte, weiche Haut" ist ein Werbstück der Fabrik Guthmann, die 1760 in Dresden gegründet wurde und unter anderem Feinseife produziert hat, wobei es sich bei "Cosmos" um den Markennamen handelt. Bei dem Hersteller des Schildes handelt es sich um die Frankfurter Emaillierwerke in Neu-Isenburg.



Werbeschilder aus Emaille waren Nachfolger von Stücken aus Papier, Pappe oder Holz, die sich in Außenbereichen als nicht witterungsbeständig erwiesen. Nach der Blütezeit der Emailleschilder, circa in der Zeit von 1860 bis 1960, wurde aufgrund zu hoher Kosten und zuviel Aufwand die Produktion eingestellt. Spätere Emailleschilder wurden dann mit einer besseren Schutzschicht ausgestattet. Leider ist an diesem Exemplar an den Ecken schon geplatztes Emaille mit Roststellen zu sehen, was wohl aufgrund zu fest angezogener Schrauben entstanden ist.



Außer einigen Eckbeschädigungen befindet sich dieses Emaille-Werbeschild aus den 1920er bis 1930er Jahren in einem perfekten Zustand und ist ein schönes Sammler-Exemplar.

Bildquelle: ZDF