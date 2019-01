Objekte vom 29. Januar 2019

Bei diesem Bürostuhl aus den 1950er Jahren handelt es sich um einen Designerstuhl des berühmten dänischen Designers Arne Jacobsen (1902 - 1971), der auch Mentor des bekannten Verner Panton (1926 - 1998) war, einem ebenfalls dänischen Architekten und Designer, der als einer der ersten Pop Art in die Welt der Möbel eingeführt hat.



Der mitgebrachte Bürostuhl aus der Serie 7 mit einer markant geformten Sitzschale ist ein Entwurf aus dem Jahr 1955 für den großen dänischen Möbelhersteller Fritz Hansen. Dieser Stuhl mit einer aus Furniersperrholz bestehenden Sitzschale wurde bis heute in einer Stückzahl von über fünf Millionen Exemplaren hergestellt. Der funktionale, stabile und ergonomisch geformte Schreibtisch-Drehstuhl wurde in verschiedenen Farben und Ausführungen gefertigt, unter anderem auch mit Armlehnen. Das mitgebrachte Exemplar mit einigen Alterungsspuren wurde mit Leder überzogen. Auf dem verchromten Untergestell, das mit vier Beinen und Rollen aus Hartkunststoff versehen ist, sind bereits einige Flugroststellen zu erkennen. Ferner befindet sich auf dem Stück ein Aufkleber mit der Angabe "Made in Denmark by Fritz Hansen". Hier handelt es sich um einen zeitlosen Klassiker und ein schönes Anschauungsobjekt für dänisches Design, das aktuell wieder sehr beliebt und gefragt ist.