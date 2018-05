Objekte vom 29. Januar 2018

Bei diesem verspielt dekorierten Service handelt es sich um ein "Tete a tete" (für zwei Personen), entstanden um das Jahr 1900. Es stammt, laut Bodenmarke, aus der 1873 gegründeten Porzellanmanufaktur "Pfeiffer & Löwenstein" im böhmischen Schlackenwerth (Ostrov). Das Service besteht aus Porzellan und wurde polychrom bemalt. Das Tablett ist mit einem mehrfach profilierten Holzrahmen versehen. Die Handhaben sind aus Holz und Messing. Der Spiegel zeigt das gleiche Dekor wie das Porzellan.



Das Tete a tete ist am Boden betitelt mit "London". Dekor und Form des Services sind dementsprechend an den englischen Stil angelehnt. Das Dekor erinnert stark an den Künstler der Arts and Craft Bewegung William Morris, wo sich pflanzliche Motive spiegeln - ein andersartiges, sehr modernes Design für seine Zeit. Das Service ist für sein Alter in einem guten Zustand, auch wenn einige Gebrauchsspuren zu erkennen sind. Es handelt sich hier um einen qualitativ sehr guten und ausgefallenen, vor allem dekorativen Gebrauchsgegenstand einer eher unbekannten Manufaktur.

Bildquelle: ZDF