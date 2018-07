Objekte vom 29. Juni 2018

Die beiden vorliegenden Schmuckstücke bilden eine so genannte "Demi-Parure". Damit bezeichnet man eine Schmuckgarnitur, die aus Brosche und Ohrhängern besteht.



Die Brosche erinnert von der Form her an ein Wappenschild, in der Mitte sitzt eine Diamantrose in Schiffchen- (oder Navette)form und zwei kleine Flussperlen. Das Ganze ist in 585er Tricolor-Gold gehalten - Gelbgold, grünliches Gold und Rotgold. Die Ohrringe passen sehr gut dazu, sie greifen die Form des Zierelements wieder auf. Diese Schmuckstücke wurden ungefähr in den 1870er Jahren gefertigt. Wie die Punzen belegen, stammt der Schmuck aus Bregenz in Österreich. Die Kette mit Panzermuster besteht aus 333er Gold und ist dagegen erst in den letzten Jahrzehnten gekauft worden. Das Medaillon ist sowohl als Anhänger als auch als Brosche tragbar.

Bildquelle: ZDF