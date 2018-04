Objekte vom 29. März 2018

Das Bild mit einer religiösen Darstellung zeigt die bekannte bayerische Lokalheilige "St. Edigna", die im ausgehenden 11. Jahrhundert in Puch in der Nähe von Fürstenfeldbruck über viele Jahre als Einsiedlerin in einem ausgehölten Stamm einer alten Linde gelebt haben soll. Die Darstellung auf dem Bild zeigt die Geschichte dieser Nonne, die auf einem Ochsenkarren an einer Dorfkirche und einer alten Linde vorbeifährt. Dabei wurde das plötzlich erklingende Glöckchen und der krähende Hahn von ihr als ein Zeichen des Himmels und als göttliches Signal gedeutet, worauf sie sich dort für ein Einsiedlerleben entschied und bis heute von der Bevölkerung verehrt wird.



Das Gemälde, Öl auf Holz, ist in sehr feiner Lasurtechnik gefertigt und stammt laut Signatur "M. Schiestl" von dem bekannten Maler Matthäus Schiestl (1869 - 1939), der dieses Bild in den 1920er bis 1930er Jahren gemalt hat. Schiestl orientierte sich stilmäßig häufig an Motiven des Spätmittelalters und der Nazarener.



Nazarener: Malervereinigung, die sich im 19. Jahrhundert bildete und die Erneuerung der christlichen Kunst anstrebte



Der Rahmen zum Bild, ein teurer italienischer Renaissance-Rahmen, ist nicht authentisch und stammt aus neuerer Zeit. Die Bilder von Matthäus Schiestl werden sowohl im süddeutschen Raum als auch international gut gehandelt. Das Kunstwerk befindet sich in einem sehr guten Zustand und dürfte entsprechend gut verkäuflich sein.



