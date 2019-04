Objekte vom 29. März 2019

Bei den vorliegenden Gefäßen handelt es sich um Vorratsbehälter auf Kupfer gegossen, innen verzinnt, wie sie in der Zeit um 1880 - 1900 in größeren Küchen durchaus üblich waren. Auf den Gefäßen findet man die eine Krone die Buchstaben "SK" sowie die Buchstabenkombination PTSD., außerdem unterschiedliche Zahlen. Mit großer Wahrscheinlichkeit stehen die Buchstaben "SK" für Schlossküche und mit Sicherheit PTSD. für die Stadt Potsdam. Bei den Zahlen handelt es sich um eine in großen Küchen durchaus übliche Praxis, Geräte mit gleicher Art durchzunummerieren, um die Effizienz bei großen Veranstaltungen zu erhöhen und die Arbeit zu erleichtern, da die Geräte feste Plätze hatten. Die vorliegenden Behälter sind mit den Nummern "2" und "16" versehen, die Deckel mit den Nummern "1" und "16". Streng genommen gibt es nur ein zueinander passendes Paar.