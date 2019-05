Objekte vom 29. Mai 2019

Die Weinkanne aus Glas mit Deckel ist mit einer Metallmontur versehen, die aber nicht aus Silber, sondern aus einer Britannia-Legierung aus Zinn, Kupfer und Antimon besteht. Die ehemals auch außen befindliche Versilberung ist innen noch gut erhalten, was besonders schön bei bei geöffnetem Deckel zu sehen ist. Die Weinkanne im schönsten Jugendstil zeigt dabei ganz typische Gestaltungselemente mit fließenden und floralen Formen sowie die feine und zarte Darstellung einer attrativen Frau. Der mit mehreren Marken versehene Unterboden verweist mit der Punze aus der Zeit von 1903 bis 1910 auf die Firma WMF. Die Angabe "AS" steht für Antik-Silber, das durch eine Nachverdunkelung für den antiken Look sorgte. Die Punze "I.O." steht in technischer Sicht für die Verwendung von einem Gramm Silber, war aber vielmehr die ganz einfache und deutliche Ansage des damaligen WMF-Chefs mit "In Ordnung". Bis auf kleinere Mängel und eine altersgemäß abgenutzte Versilberung befindet sich die schöne und dekorative Weinkanne in einem insgesamt guten Erhaltungszustand.