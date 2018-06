Objekte vom 29. November 2017

Bei dem mitgebrachten Schmuckstück handelt es sich um ein antikes Collier mit einen schleifengeschmückten Kranzmotiv und einem natürlichen Aquamarin, der im klaren hellen Blau schimmert. Das plastisch gestaltete Kranzmotiv ist mit stilisierten kleinen Efeublättern verziert.



Die ebenfalls handgearbeitete Kette ist im Stäbchenmotiv gefertigt, wobei in den Zwischenräumen sogenannte Herkules-Knoten verarbeitet sind, die bereits in der Antike ein beliebtes Motiv für Schmuck waren. Die auf dem Kastenschloss befindliche Punze zeigt eine Legierung von 585er Gold an. Allerdings sind an dem nur vergoldetem Kranzmotiv schon Grünspanstellen zu erkennen, was auf eine zusätzlich Verarbeitung von Kupfer hindeutet.



Grünspan: grünfarbene Schicht an Kupfer, die durch Witterung und Korrosion entsteht



Die Kette mit dem Anhänger dürfte in der Zeit von 1910 bis 1915 hergestellt worden sein. Der antike Halsschmuck mit einem sehr schönen Aquamrin ist fein ausgearbeitet und zeugt von guter Handarbeit.

Bildquelle: ZDF