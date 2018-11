Objekte vom 29. November 2018

Beide Bilder, Öl auf Leinwand, sind sowohl mit "A. Bornemann" signiert als auch datiert, wobei das Bild mit dem gelben Blumenstrauß aus dem Jahr 1931 stammt und das andere mit dem bunten Blumenstrauß aus ähnlicher Zeitspanne sein dürfte. Die Signatur verweist auf die akademisch ausgebildete Künstlerin Anna Bornemann (1874 - 1956), die als sehr fleißige Malerin bekannt war. Das stimmungsvolle Bild im Stil des Pointillismus, der dem Post-Impressionismus zugeordnet wird, zeigt als Motiv einen bunten Sommerblumenstrauß auf einem gedecktem Kaffeetisch auf einer Terrasse, wobei die fantastischen Farben der Gladiolen besonders schön sind und die Gartenlandschaft im Hintergrund in dezenten hellen Farbtönen gehalten ist. Dagegen wirkt das Bild mit dem gelbem Blumenstrauß auf einem Tisch mit Tischtuch in ähnlicher Farbgebung und dunkelgrünem Hintergrund schon etwas expressionistischer.



Beide stimmungsvollen Blumenbilder zeugen von gekonnten Maltechniken, die in Liebhaberkreisen gut gefallen dürften.