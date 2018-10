Objekte vom 29. Oktober 2018

Das mit "R. Högfeldt" signierte Bild verweist auf Gustav Robert Högfeldt (1894 - 1986), einem schwedischen Maler, Illustrator und Karikaturisten, der sowohl an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf als auch an der Stockholmer Akademie und in Paris studiert hat. Ganz wunderbar an dieser Illustration ist die ausgesprochen facettenreiche Gestaltung der einzelnen Figuren, besonders aber die Mimik der teilnehmenden Spieler und Zuschauer. Bei diesem Bild handelt es sich leider nicht um eine Zeichnung, sondern nur um einen Druck, das dem Betrachter viel Spielraum zum Schmunzeln lässt.



Obwohl das vorliegende Exemplar aus einem Massendruck stammt und von keinem besonders gutem Zustand zeugt, stammen die originalen Karikaturen von einem bekannten Maler, wobei dieses Fußballspiel schon zu den beliebteren Ausführungen zählt. Auf alle Fälle handelt es sich hier um einen witzigen Druck, der noch viel Freude bereiten dürfte.



Bildquelle: ZDF