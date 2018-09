Objekte vom 29. September 2018 (Wdh. v. 09.01.2017)

Das Kaffeeservice aus Porzellan stammt aus der 1864 gegründeten böhmischen Manufaktur Eichwalder Porzellanfabrik Bloch Co. Diese Firma war eine der ersten, die das Drucktechnikverfahren verwendet haben.



Entstanden ist das Service gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Das weiße Porzellan, mit blauem Früchtedekor und Blattwerk verziert, ist mit seinen Art Déco-Elementen klassisch für die Zeit.



Das Porzellan ist in einem nicht mehr ganz so guten Zustand und weist einige Beschädigungen auf. Liebhaber für solches Geschirr gibt es durchaus.

Bildquelle: ZDF