Objekte vom 3. April 2018

Der aus Bambusholz gefertigte und aufklappbare Sitzstock, der in dieser Art häufig in der Jagd benutzt wird, ist mit einer Sitzfläche aus Wiener Geflecht in einem vernickeltem Rahmen ausgestattet, wobei am unteren Ende des Stock bereits ein langer Riss zu erkennen ist und die Spitze zum besseren Halt mit einem Kranz versehen ist. Die auf dem Scharnier zu erkennende Aufschrift "B TE.S.G. D.G.", bedeutet ausgeschrieben "Breveté sans garantie du gouvernement", die deutsche Übersetztung lautet "Patent ohne Garantie der Regierung". Das war die Bezeichnung für ein Patent, das in Frankreich bis 1968 gültig war. Demnach stammt das Stück aus vorheriger Zeit, vermutlich aus den 1930er bis 1940er Jahren.



Dieser Sitzstöck ist noch häufig auf französischen Flohmärkten zu finden und dürfte im kleinpreisigen Bereich noch gut verkäuflich sein.



Bildquelle: ZDF