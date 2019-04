Objekte vom 3. April 2019

Die beiden vorliegenden Colliers sind vermutlich um 1890/1900 entstanden. Sie entsprechen in ihrer Gestaltung ganz der englischen Variante des Art Nouveau, hier nach dem bekannten Londoner Kaufhaus „Liberty & Co“ auch „Style Liberty“ genannt. Der englische Schmuck dieser Zeit zeichnete sich durch einen prägnanten, gut wiedererkennbaren Stil aus. Das Amethystcollier ist ein typischer Vertreter dieser Stilrichtung. Ähnliche Stücke wurden meist in Echtgold, aber gelegentlich auch in unedlen vergoldeten Metallen gearbeitet. Die Punzierung auf der Rückseite ist leider nicht weiter identifizierbar und entspricht nicht dem englischen Punzierungsstandard für Echtgoldschmuck. Auch das Saphircollier ist ein gutes Beispiel für den Stil dieser Zeit. Auf dem Anhänger ist an der Seite eine Punzierung zu erahnen, die „9 ct“ lauten könnte. Dies passt ebenfalls zu einer Herkunft aus England, da diese Stempelung dort für 375er-Legierungen üblich ist. Beide Stücke befinden sich in einem guten Erhaltungszustand