Das Blechspielzeug stammt laut Aufruck "Made in Japan" von der japanischen Firma Nomura, die seit den 40er Jahren Spielzeug produziert, anfangs nur Blechspielzeug. Später wurden dann nach dem Vorbild der Apollo-Mond-Rakete Modelle gebaut, wobei das vorliegende Exemplar, die Apollo-X-Rakete, im Jahr 1969/1970 für den amerikanischen Markt hergestellt wurde.



Das Stück läuft mit zwei Batterien und ist voll funktionstüchtig. Das Batteriefach ist noch sauber und gut erhalten, auch insgesamt macht das Spielzeug einen relativ unbenutzten und unbespielten Eindruck. Verarbeitet wurde neben Blech auch Kunststoff, wobei in späteren Jahren nur noch mit Kunststoff gearbeitet wurde. Der Originalkarton ist zwar noch erhalten, aber nicht mehr im perfekten Zustand.



Das in Japan gefertigte Spielzeug mit Zubehör ist knapp 50 Jahre alt und dürfte bei Sammlern noch gut ankommen.



Bildquelle: ZDF