Objekte vom 3. August 2018

Dieser mechanische "Disney-Express" wurde in den 1950er Jahren bis Anfang der 1960er Jahre von der amerikanischen Firma Marx & Co. hergestellt. Das 1919 in New York gegründete Unternehmen produzierte bis 1980 unterschiedlichste Spielzeuge und war bis zu diesem Zeitpunkt die bekannteste und größte Spielwarenfabrik in den USA. Der speziell für die Firma Walt Disney produzierte Merchandise-Artikel wurde in den eigenen Walt Disney Parks zum Verkauf angeboten. Der erste Disneyland-Park wurde am 17. Juli 1955 im kalifornischen Anaheim eröffnet und zieht seitdem Disney-Fans aus der ganzen Welt an.



Auf den einzelnen Waggons sind bekannte Disney-Charaktere abgebildet, unter anderem Micky und Minnie Maus, Donald Duck, Goofy und Pluto. Der bemalte und aus Blech hergestellte Zug ist mit recht einfacher Mechanik und der bekannten Zickzack-Action ausgestattet. Der Zug befindet sich in einem ganz guten Erhaltungszustand und dürfte trotz der sichtlich nicht mehr ganz perfekten Originalverpackung für Disney-Fans und Sammler ein beliebtes Erinnerungsstück sein.