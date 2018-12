Objekte vom 3. Dezember 2018

Das in einer hohen konischen Form elegant gestaltete Gefäß mit einem barock geschweiften Henkel, einer Schnabelspitze und einem Deckel mit Daumendrücker ist auch unter dem Namen "Schnabelstitze" bekannt. Das Stück ist aus sogenanntem Kayserzinn gefertigt, einer Zinnmarke, die für außergewöhnliches deutsches Jugendstil-Zinn steht. Die Marke "Kayserzinn" verweist auf die Metallwarenfabrik in Krefeld, die von Johann Peter (J.P.) Kayser und seinem Bruder Engelbert Kayser geführt wurde, der ab 1894 weiterhin für die künstlerische Leitung zuständig war. Auf dem Unterboden befindet sich ferner die Modellnummer "4007", die zeitlich wiederum auf den Entwurf und die Ausfertigung in den Jahren 1895/1896 hinweist.



Diese Art historistisch geprägter Münzzinnkrrüge, wie auch der Vorliegende, ist mit aufgesetzten Abgüssen alter aber nicht echter Münzen verziert, auf denen Königinnen und Fürstentümer abgebildet sind. Der in Handarbeit durch gekonnten Hammerschlag gedengelte Zinnkrug aus Kayserzinn ist ein antikes Dekorationsobjekt, das im nicht hochpreisigen Bereich verkäuflich sein dürfte.

