Die Frauenbüste aus Bronze stammt von dem Künstler Turi Weinmann, der an der Akademie in München studiert hat.



Turi Weinmann: deutscher Bildhauer, 1883 bis 1950, bekannt für seine bronzenen Bildnisbüsten und weiblichen Aktfiguren.



Die Motive und Vorlagen zu seinen Anfertigungen stammen vor allem von alten Meistern der Renaissance, die Weinmann auf seinen Reisen in Italien gefunden hat.



Laut Aufschrift ist die Büste am 6.8.1926 angefertigt worden. Die Büste wurde in einer sogenannten "verlorenen Form" gegossen und anschließend nachpatiniert. Die Form wurde vorgearbeitet, dann wurde dünnflüssig das Material eingebracht und danach die Form zerschlagen. Die braune Farbe wurde später aufgetragen. Hier könnte es sich durchaus um ein Unikat handeln, oder auch eine Kleinserie.

Bildquelle: ZDF