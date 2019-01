Objekte vom 3. Januar 2019

Bei der Figur handelt es sich um ein Darstellung einer jungen Frau im bodenlangen, fast farblosen Kleid, mit einem teilweise im Verlauf blau-grünem Schultertuch und farblicher sehr akurat gemalter dunkler Frisur. Über dieser Figur liegt in feinen Unterglasurfarben ein eleganter Glanz. Die beiden Arme verlaufen parallel nach unten zu einem vermeintlichen Kind, das aber ein Putto mit winzigen Flügeln ist und einen Liebesboten symbolisiert. Passend dazu wird diese Figur auch "Liebeszauber" genannt. Das signierte Stück verweist auf den deutschen Bildhauer Albert Caasmann, der für längere Zeit für Rosenthal gearbeitet hat, wobei der Entwurf aus dem Jahr 1913 stammt, die Ausführung aber laut Marke im Jahr 1922 erfolgte.



Bei den anderen beiden Figuren handelt es sich um ein Pärchen, das thematisch zusammengehört. Beide Exemplare, die von Karl Himmerstoß stammen, sind Kostümfiguren mit der Darstellung eines Jungen mit Rock und Kniehose und das Mädchen mit einer sogenannten Mantua, einer Schnürbrust und einem weit ausgestellten Rock, wobei das Mädchen wohl einen King Charles Spaniel in den Armen hält und der Junge ein Windspiel streichelt. Laut Markierung sind sie vor 1922 zu datieren.



Die drei Porzellanfiguren von bekannten Bildhauern aus den 1920er Jahren befinden sich alle in einem guten Erhaltungszustand, was sie gut verkäuflich machen dürfte.