Objekte vom 3. Juli 2018

Die wahrscheinlich um 1890 in Frankreich gefertigte Brosche ist mit Diamantrosen in guter Qualität besetzt. Der üppige Diamanbesatz befindet sich vorn in einer Silberfassung in Hufeisenform, die rückseitig aus 750er Rotgold besteht. Dabei konnte das mittlere Element auf eine andere Halterung aufgeschraubt werden.



Die damals sehr beliebte Form der Haferkornkette geht auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Aufgrund der Punzen ist zu erkennen, dass die Kette im österreichischem Linz zwischen 1900 bis 1920 gefertigt wurde. Der prachtvolle Anhänger in Herzform dagegen verweist mit seinen Punzierungen auf einen orientalischen Herkunftsort. Diese Art von sogenanntem Antikschmuck erfreute sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa großer Beliebtheit. Die hier üppig gesetzten Diamanten, besonders aber der Mittelstein, eine Nachahmung eines Rosenschliff-Steins, zeugen von einem recht groben Schliff. Der äußere Kranz besteht aus unterschiedlichen Rubinen im Navetteschliff. Sowohl die Kette als auch der Anhänger sind aus 585er Rotgold gefertigt.



Neben der antiken und dekorativen Hufeisenbrosche aus Frankreich weist auch der Herzanhänger mit Diamanten und Rubinen sowie die Haferkornkette einen ordentlichen Materialwert auf, der beides zu wertvollen Schmuckstücken macht.



Bildquelle: ZDF