Objekte vom 3. Juni 2019

Die kleine Brosche in Form einer Mondsichel dürfte aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammen, der Zeit des Historismus um 1890, als exotisch anmutender Schmuck angesagt und in Mode war. Die mit 585er Gold punzierte Brosche, die mit Diamanten im Altschliff von circa 1 Karat besetzt ist, zeugt von schöner Verarbeitung, was besonders gut an den filigranen Fassungen zu erkennen ist. So auch die ebenfalls feine Broschierung mit einer Extra-Sicherung und einer Doppel-Nadel für bessere Stabilität. Sowohl die Schliffe der Steine, als auch das Motiv und die Verarbeitung sprechen deutlich für die Herstellungszeit im 19. Jahrhundert. Die antike Brosche mit einem beliebten und gefragten Motiv in einwandfreier Verarbeitung dürfte gut verkäuflich sein.