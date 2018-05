Objekte vom 3. Mai 2018

Die drei aus Kunststoff gefertigen kleinen Lounge-Stühle wurden ursprünglich für Teenager konzipiert. Auf der Rückseite befinden sich neben der Angabe "Made in Sweden" auch der Name des schwedischen Designers Svante Schöblom, der in den 60er Jahren in Stockholm unter anderem die Fächer Industrielle Kunst, Möbel und Innenarchitektur studiert hat. Danach arbeitete er als Designer und Produktentwickler bei der Möbelfirma Overmann, die damals für die Verwendung neuer Materialien und Herstellungsmethoden bekannt wurde. Die Idee des Designers bestand darin ein Möbel zu fertigen, das flexibel und stapelbar war und somit ein organisiertes und lässiges Wohnen ermöglichte. Der Teenager-Lounge-Sessel wurde in den 1970er Jahren entworfen und dann im Kunststoff-Gussverfahren in größeren Stückzahlen hergestellt.



Die cool aussehenden schwedischen Designer-Lounge-Stühle aus den 70ern überzeugen nach wie vor durch ihre Einfachheit und dürften für Vintage-Sammler interessant sein.

Bildquelle: ZDF