Objekte vom 3. Mai 2019

Die von dem bekannten Designer Otto Haupt für die Firma Thonet entworfenen acht Stühle sind seltene Exemplare. Die bis heute existierende Thonet GmbH wurde 1819 in Boppard am Rhein gegründet, wo Michael Thonet bereits mit Bugholztechniken experimentierte. Die große Blütezeit hatte die Firma schon im 19. Jahrhundert in Wien mit den beliebten Möbeln aus gebogenen Holz, den sogenannten Wiener Kaffeehaus-Stühlen.



Die mitgebrachten Stühle im bereits geänderten Design mit der Modellnummer 634a wurden in der Zeit von 1956 bis 1963 produziert und katalogisiert. Die zwar originalen Exemplare sind aber teilweise nicht gut erhalten. So wackeln einige Beine, andere haben Wasserringe auf der Sitzfläche, auch wurde die weiße Farbe teils mehrfach überpinselt. Sehr schön sind wiederum die noch komplett vorhandenen Metallkappen am Ende der Stuhlbeine. Obwohl die schönen und seltenen Stühle eigentlich einer fachlichen Überarbeitung bedürfen, handelt es sich hier um interessante Vintage-Stühle mit gefragter Patina aus berühmtem Haus.