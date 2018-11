Das hochwertige italienische Armband aus 750er Gold stammt aus den 50er Jahren, einer Zeit, in der in Italien günstig Gold erworben werden konnte.



Die Gestaltung des Armbands entspricht ganz dem italienischen Geschmack, es besteht aus sechs kleinen Rahmen mit der Darstellung von bunten Alpen- und Wiesenblumen. Die relativ einfache Verarbeitung und das hochwertige Gold waren in dieser Zeit typisch und sehr beliebt.



Bei den aufgesetzten Steinen handelt es sich um sehr kleine Rubine und Saphire, die bei der Wertfindung kaum eine Rolle spielen. Das Goldarmband hat mit seinen circa 82 Gramm einen beachtlichen Goldwert .



