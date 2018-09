Objekte vom 3. September 2018

Der kleine englische Silber-Flacon ist mehrfach gepunzt und zeigt sowohl das Herstellungsjahr 1888 mit typischer Ornamentik als auch eine Steuermarke von Queen Victoria. Die Herstellerpunze verweist auf den Silberwarenhersteller Charles May aus Birmingham. Gefüllt waren die kleinen Riechfläschchen unter anderem mit einer Amoniaklösung, aber natürlich auch mit wohlriechendem Parfum, so wie hier. Der in einem Topzustand befindliche antike Flacon mit einem noch gut erhaltenen Glasstöpsel ist ein beliebtes und gefragtes Sammlerstück.



Silberdose: um 1780, innen vergoldet:



Die nicht gepunzte aber ursprünglich innen vergoldete Dose ist mit einer speziellen Gravurtechnik versehen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, circa um 1780, ganz typisch gewesen ist, auch die besondere Scharniermechanik spricht für diese Zeit. Das Döschen aus der Zeit um 1780 befindet sich ebenso in einem sehr guten Zustand und ist ein kleines Schätzchen.



Bildquelle: ZDF