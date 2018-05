Objekte vom 30. Apil 2018

Dieser dekorative Tafelaufsatz, eine sogenannte Jardinière, wurde besonders im 19. Jahrhundert als Pflanzen- und Blumenbehälter, aber auch als Obstschale benutzt und gehörte zu dieser Zeit auf nahezu jeden festlich gedeckten Tisch. Das aus Silber gefertigte Stück ist neben Halbmond und Krone auch mit 800er deutschem Silber gepunzt sowie dem aufsteigenden Löwen, der für die Silberwarenfabrik Gebrüder Deyhle in Schwäbisch Gmünd steht. In der Jardinière befindet sich ein passender mundgeblasener Original-Glaseinsatz aus Bleikristall, der sich noch in einem absolut fantastischen Zustand befindet. Die eingravierten Daten "23. Juni" und "1888 - 1913" verweisen auf das Herstellungsjahr 1913, was auch an den geschwungenen Henkeln und der Form der Gitterstäbe zu erkennen ist.



Die ausgesprochen schön geformte und antike Jardinière mit einwandfreiem und originalem Glaseinsatz dürfte im geputztem Zustand ein Blickfang auf jeder feinen Tafel sein.



Bildquelle: ZDF