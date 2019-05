Objekte vom 30. April 2019

Bei diesem typischen Lampenmodell aus den 1970er Jahren handelt es sich um eine sogenannte Space-Age-Lampe. Diese Art von Lampen wurden häufig von berühmten Designern entworfen, aber es gibt auch Werksentwürfe und sehr ähnliche Objekte, die nicht gekennzeichnet wurden. So ein Exemplar ohne Markierung des Herstellers liegt hier vor, wobei die großen Glaskugeln in Ballonform vermutlich aus Italien stammen und in Murano in einer Form mundgeblasen wurden. Obwohl die schönen farblosen Glasballons in Murano-Qualität, eine sogar versilbert, keinerlei Signaturen aufweisen, kannn die schon beeindruckende Space-Age-Lampe mit einer Ersatzkugel noch gut verkäuflich sein.