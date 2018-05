Objekte vom 30. August 2017 (Wiederholung vom 31.08.2016)

Die sieben kobaltblauen Teller von der Porzellanmanufaktur Meissen wurden ursprünglich als Wandteller oder Vitrinenstücke konzipiert.



Meissen hatte eine lange Tradition in der Herstellung von Weihnachtstellern, so wurde im Jahr 1910 der erste Teller herausgegeben, was dann bis 1968 andauerte. Alles was danach produziert wurde, waren sogenannte Jahresteller, die sehr stimmungsvoll gefertigt waren. Bei den Jahrestellern wurden verschiedene Themen dargestellt, zum Beispiel Märchen, wie Frau Holle und Dornröschen, oder auch stimmungsvolle Stadtansichten und neuerdings auch Denkmäler des Weltkulturerbes. Angefertigt wurden die Teller in unterschiedlichen Zeiten und Darstellungen von verschiedenen Künstlern.



Die Motive auf diesen Tellern sind nicht handgemalt, sondern wurden im Aquatinta-Verfahren hergestellt, eine aufwendige und empfindliche Drucktechnik, die von Jean Baptist Leprince erfunden wurde.



Jean Baptiste Leprince: 1734 bis 1781, französischer Maler, entwickelte das Aquatinta-Verfahren zwischen 1765 und 1768.



Die sieben Wandteller könnten noch ein schönes Konvolut für Liebhaber sein, allerdings ist die Hochzeit dieser Sammelleidenschaft aus den 70ern rückläufig und die Nachfrage stark gesunken. Als neu hergestellte Ware sind die Wandteller allerdings recht wertvoll, verlieren aber bei einem Weiterverkauf enorm an Wert.

Bildquelle: ZDF