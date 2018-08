Objekte vom 30. August 2018

Dieses ganz besondere Musikgerät mit dem Aufdruck "Symphonion Musik Automat" stammt von der gleichnamigen Firma, die von Paul Lochmann gegründet wurde. Die Firma Symphnion, die als erste Firma im Jahr 1885 in Leipzig solche Lochplatten herstellte, war damit dermaßen erfolgreich, dass sie bereits nach zwei Jahren um die 15.000 Geräte und unzählige gestanzte Platten hergestellt hatte.



Die Konstruktion in Form eines Standuhrenkopfs ermöglicht die Aufhängung an einer Wand. Die Herstellungszeit der 26 Platten mit unterschiedlichsten Musikrichtugen, unter anderem Märschen und Weihnachtsmusik, dürfte aufgrund der sichtbaren Gründerzeitmerkmale auf die Jahre von 1895 bis circa 1900 datiert werden. Obwohl sich das antike Symphonion nicht mehr im allerbesten Zustand befindet, ist es ein gefragtes und beliebtes Sammlerstück.