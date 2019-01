Objekte vom 30. Januar 2019

Bei diesem Metall-Schild handelt es sich um ein Pub-Schild aus England. Der oben befindliche Aufruck "WHITBREAD" weist vermutlich auf Samuel Whitbread (1720 - 1796) hin, einen englischen Brauerei-Pionier aus dem 18. Jahrhundert. Bei dem beidseitig handbemalten Schild ist im oberen Bereich bereits mit einer Folientechnik gearbeitet worden, was besonders gut an dem Schriftzug zu erkennen ist, der aus einzelnen Klebebuchstaben besteht. Die draußen vor den Pubs aufgehängten Schilder waren ganz oben mit einer extra stabilen Hängevorrichting versehen. Die Herstellungszeit dürfte auf die 1950er bis circa 1970er Jahre datiert werden, ein Hersteller ist nicht auszumachen. Das Hauptmotiv mit der Darstellung einer Szene in Somerset am River Parrett, übrigens auch der Name des ehemaligen Pubs, befindet sich in einem ganz ordentlichen Erhaltungszustand.



Das professionell und qualitativ gut gefertigte englische Pub-Schild aus der Zeit der 1950er bis 1970er Jahre ist immer noch ein Hingucker und ein hübscher Dekorationsgegenstand.