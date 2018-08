Objekte vom 30. Juli 2018

Der mit 585er Gold gestempelte Gelbgold-Ring ist ein zweireihig aufgebauter Entourage- oder Cluster-Ring mit einem großen Stein in der Mitte, hier einem circa halbkarätigen und hoch aufgebautem Altschliff-Diamant von guter Reinheit, der wiederum von einem Kranz aus kleineren und unregelmäßig facettierten Steinen, Spaltstücken in Krappenfassungen, entouriert wird. Diese dürften vermutlich aus einem sehr viel älterem Schmuckstück aus dem beginnenden 19. Jahrhundert stammen. Der gegossene Ring zeigt auf der Ringschulter einen Perlstab sowie kleine Gravuren im Glanzschliff, was für eine Herstellungszeit in den 1930er Jahren spricht.



Trotz einem eher niedrigen Materialwert handelt es sich um einen hübschen und dekorativen Entourage-Goldring mit einem Altschliff-Diamanten.



Bildquelle: ZDF