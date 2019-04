Objekte vom 30. März 2019 (Wdh. v. 01.02.2017)

Bei dem Anhänger handelt es sich um typischen Grandelschmuck, wobei Grandeln die oberen Eckzähne von Rotwild sind. Besonders beliebt ist Grandelschmuck in Süddeutschland, der dort gern zusammen mit Trachten getragen wird.



Der Anhänger ist aus 585er Gold in drei Goldfarben, in Gelbgold, Rotgold und Grüngold gefertigt. Er wurde in typischer Machart hergestellt und mit Eichenlaubverzierungen versehen. Ein schöner und zeitloser Grandelschmuck.



Bildquelle: ZDF