Objekte vom 30. Mai 2018

Der Anhänger zeigt zwei in sich verschlungene Blütenstängel mit einer traubenartigen Abhängung. Die Art einer solchen Gestaltung weist auf eine Herstellung in den 1940er und 50er Jahre. Die roten Steine sind in einer Verschnittfassung hineingebohrt und Körner aus Bleiglas angebracht worden. Bleiglas lässt sich gut schleifen und polieren und mit Metallsalzen einfärben – bei dem vorliegenden Schmuck in einer schönen Granatfarbe. Die Kette ist gestempelt mit „Amerik Double“, dabei handelt es sich um eine galvanische Goldbeschichtung. Dies erkennt man auch stellenweise an den Oxidationsspuren auf der Fassung. An der Anhängung haben sich bereits zwei Steine gelöst.



Die im Armreif gefassten Steine sind lediglich aus geschliffenem Glas. Zwei Steine fehlen auch am Armreif.

Bildquelle: ZDF