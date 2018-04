Objekte vom 30. November 2017 (Wdh. vom 01.12.2016)

Werbeschilder sind Anfang des 20. Jahrhunderts aufgekommen. Da die zunächst verwendeten Pappschilder nicht witterungsbeständig waren, kamen wetterfeste Eisenbleche in Form von Blechschildern in Gebrauch. In den 20er Jahren beherrschten dann Emailleschilder die Städte und waren unter anderem an Häuserfronten und Fassaden von Geschäftshäusern zu finden. Diese Zeit war auch unter dem Namen "Blechpest" bekannt.



In diesem Konvolut befinden sich neben zwei Emailleschildern auch Blechschilder. Bei allen Stücken handelt es sich um Reproduktionen und leider nicht um Original-Werbeschilder. Auf den alten Werbeschildern, aus den Jahren 1910 bis 1920, befand sich immer ein Hinweis auf den Hersteller, was bei diesen neuen Schildern fehlt.



Dieses Konvolut aus Reproduktionen stammt teilweise aus den 80er bis 90er Jahren, wobei die beiden Maggi-Schilder am gefragtesten sein dürften. Bei den weiteren Exemplaren handelt es sich um Weißblechschilder, die nur einfach bedruckt und noch immer käuflich zu erwerben sind.

Bildquelle: ZDF