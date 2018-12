Objekte vom 30. November 2018

Bei diesem üppig bestickten Objekt handelt es sich um ein Reservistenbild mit einer Grundlage aus Seide. Wie bei jedem Reservistenstück befindet sich auch hier ein Hinweis auf eine persönliche Reservistenzeit "Zur Erinnerung an meine Dienstzeit in Tsingtau in China 1908 - 1911". Ab 1897 pachtete Deutschland die dortige Bucht für einen Zeitraum von 99 Jahren. So ist das Reservistenbild auch mit dem deutschen Reichsadler versehen, der in seinem Schnabel den chinesichen Drachen festhält. Neben den deutschen Farben und mehreren Marinesymbolen ist in der Mitte das Marinekennzeichen in Form eines Schiffes zu sehen. Auf dem unten eingearbeiteten Foto ist der betreffende Reservist mit dem aufgestickten Zusatz "Matr. Artl. Hartmann" abgebildet.



Das schon sichtlich ausgeblichene Reservistenbild ist ein informatives Erinnerungsstück und eine Rarität, das in Militariakreisen auf Interesse stoßen dürfte.