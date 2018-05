Objekte vom 30. Oktober 2017

Das Rudergerät stammt von der Firma ROSSEL, SCHWARZ & CO. aus Wiesbaden, die um die Jahrhundertwende gegründet wurde und schon damals Fitnessgeräte hergestellt hat. Die in Dotzheim bei Wiesbaden angesiedelte Firma hatte bereits damals das Monopol für Sportgeräte, die der „Gesundung des menschlichen Körpers“ dienten. So wurden in den Werkstätten um die Jahrhundertwende rund 120 Arbeiter beschäftigt, die die sogenannten „heilgymnastischen und orthopädischen Apparate“ herstellten. Auch lieferte die Firma ihre Geräte für den Fitness- und Wellnessraum an Bord des berühmten Passagierschiffs Titanic.



Das vorliegende Rudergerät stand aber nicht im Sportraum der Titanic, sondern war eher für den Hausgebrauch gedacht. Das Grundkonstrukt besteht aus einem vernickelten Stahlrahmen, die Sitzlatten sind aus Buchenholz. Gestaltung und Ausfertigung des Geräts lassen auf eine Herstellungszeit in den 30er Jahren schließen.



Das alte Rudergerät befindet sich in einem guten Zustand und könnte ein interessantes Dekorationsobjekt für sportbegeisterte Leute oder auch ein Fitnessstudio sein.

Bildquelle: ZDF