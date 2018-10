Objekte vom 30. Oktober 2018

Das äußerst filigran gearbeitete Likör-Service von der Firma Lauscha besteht aus fünf Gläsern und einer Karaffe, wobei die Cuppa, die Glasschale, eher aus einem dicken und leicht getöntem Glas besteht, was auch Rauchglas genannt wird. Der Stil besteht aus opakem (undurchsichtigen) Glas und ist in Form eines Frauenaktes gestaltet, der sich auch im Innern der Karaffe befindet. An dem fehlenden Glas ist leider der Stil mit der Figur abgebrochen. Aufgrund des Aufklebers dürfte die Herstellungszeit auf die 1950er Jahre datiert werden, wo diese Objekte in Handarbeit in hohen Stückzahlen gefertigt wurden. Das mitgebrachte Tablett gehört nicht zum Likör-Service.



Das noch immer dekorative Likör-Service aus den 1950er Jahren ist zwar nicht mehr komplett erhalten, dürfte aber in jeder geselligen Runde für Hingucker sorgen.