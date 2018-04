Objekte vom 30. September 2017

Die Feinsteingutfabrik "Roesler" wurde 1884 von Max Roesler in Bayern gegründet und produzierte seit 1896 Porzellan und Feinsteingut in den unterschiedlichsten Formen.



Zwischen 1924 und 1931 gab es ein Zweigunternehmen in Darmstadt, das sich besonders auf Tierfiguren spezialisierte. Dort wurde diese mit der "Heckenrose" markierte Figur gefertigt. Diese komplexe Feinsteingut-Figur hat eine stattliche Größe und ist technisch gut ausgeführt. Die weiße Glasur überzieht ein Netz von Craquelé. Der Gesamtzustand ist gut.



Es gibt einen festen Stamm an Sammlern von "Roesler"-Keramiken, die auch eine jährliche Börse in Bad Rodach veranstalten. Ihr Fokus liegt natürlich eher auf den frühen Stücken. Dieses Objekt aus den späten 20er Jahren ist wohl aber relativ selten und dürfte deswegen einen Sammler interessierten.

Bildquelle: ZDF