Objekte vom 31. August 2018

Der Ledersessel mit Hocker ist ein skandinavischer Designer-Sessel, der immer noch gesucht und recht wertvoll ist. Dieses funktionale und elegant-schlichte Exemplar aus den 1960er Jahren stammt von einem norwegischen Hersteller, der Firma Westnofa. Diese als Massenware hergestellte Möbel sollten seinerzeit für jeden günstig und erschwinglich sein. Der Entwurf des Sessels aus dem Jahr 1965 stammt von Ingmar Relling. Das Möbel wurde in verschiedenen Modellformen gebaut, so unter anderem als Tieflehner, aber auch wie hier ein Hochlehner mit Hocker.



Der seriell und sehr erfolgreich hergestellte Stuhl wurde in einer Stückzahl von über 1 Million Exemplaren gebaut. Der hier mitgebrachte Hochlehner befindet sich in einem sehr guten Zustand, bei dem das leicht benutzte Leder perfekt erhalten ist, die Knöpfe an der richtigen Stelle sind und ebenso die Original-Polsterung noch fest vorhanden ist. Auch das bei der Anfertigung verwendete Buchenholz, das auf Teak gebeizt wurde, ist bis auf kleinere Kratzer in einem guten Zustand. Der bequeme norwegische Designer-Sessel mit einer guten Sitz- und Fußauflage dürfte unter Retro-Liebhabern noch ein gefragtes Möbel sein.