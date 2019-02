Objekte vom 31. Januar 2019

Das Bild mit der Darstellung einer blassen Dame im blauen Kleid, die einer Gitarre in der Hand hält und damit spielt, verweist mit der Signatur "V. Schramm" auf den rumänischen Künstler Viktor Schramm (1865 - 1929), der an der Kunstakademie in München studiert hat. Dabei gehörten Damen in privatem Umfeld in barocker Szenerie zu seinen Lieblingsmotiven.



Leider handelt es sich bei dem vorliegenden Bild nicht um ein Original, sondern um einen gewöhnlichen Druck mit einem Wasserschaden, der ursächlich für die bereits sichtbare Ablösung des Papiers auf der Pappe ist. Auf dem im Rasterdruckverfahren hergestellten Offset-Druck wurde ein Firnis aufgetragen, der einen Malstil vortäuschen sollte. Dieser Druck mit einem deutlichen Blaustich befindet sich in keinem guten Zustand und ist auch nicht wertvoll.