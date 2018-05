Objekte vom 31. Januar 2018

Die Ehrenmedaille der russischen Außenhandelsbank zum 25. Dienstjubiläum (1879 - 1904) in St. Petersburg ist eine aufwändige und teure Einzelanfertigung speziell für German Urban Deister, wie die Inschrift beweist. Sie ist in Gold, teilweise emailliert und mit Achtkant-Diamanten besetzt.



1863 begann der Handel mit russischen Eisenbahnpapieren an der Berliner Börse. 1876 summierten sich die deutschen Investitionen in diese Papiere auf fast 900 Millionen Mark. Der Handel mit Eisenbahnanleihen und staatlichen Papieren gehörte zu den lukrativsten Geschäften für deutsche Banken, und so schlossen sich diese zum sogenannten "Russenkonsortium" zusammen, das den Handel mit russischen Papieren in Russland monopolisierte. Allen voran versuchte ab 1881 die Deutsche Bank im Russlandgeschäft mitzumischen und beteiligte sich an der Russischen Bank für Außenhandel. So ist es verständlich, dass ein Deutschstämmiger bei dieser Bank einen Direktorenposten innehatte.



Auch wenn dieses Unikat nicht zu den sehr gesuchten russischen Orden/Verdienstmedaillen gehört, kann es doch bei einem Auktionshaus, die dieses Sammelgebiet vertritt, einen hohen Preis erzielen.

Bildquelle: ZDF